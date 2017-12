Prêmio de teatro Femsa divulga vencedores e novidades

A classe teatral voltada para produções infantis e juvenis esteve reunida, na noite de segunda, para a entrega do 14º Prêmio Femsa, organizado pela Academia de Arte e Cultura, de Luíza Jorge, e patrocinado pela empresa Femsa (Fomento Econômico Mexicano S.A.), distribuidora da Coca-Cola. Era Uma Vez um Rio foi considerado o melhor espetáculo para crianças e Os Meninos e as Pedras, para jovens (lista completa ao lado). Ilo Krugli, do Ventoforte, recebeu homenagem especial. A grande novidade da noite, anunciada pelo presidente da Femsa, Ernesto Silva, e pelo diretor de Recursos Humanos, Paulo Macedo, foi a inclusão de prêmio em dinheiro, além do troféu criado pela artista Elvira Schuartz. Os vencedores da noite de segunda já levaram prêmios brutos de R$ 5 mil cada um. Os dois melhores espetáculos foram premiados com R$ 10 mil cada um. Além disso, novas categorias foram anunciadas para a votação da próxima edição (peças em cartaz em 2007). Melhor texto passa a ser desmembrado em texto original e texto adaptado. Trilha foi dividida em música original e trilha sonora. Incluíram-se ator e atriz coadjuvantes. Haverá também o Prêmio de Reconhecimento e Incentivo da Imprensa ao Teatro Infantil e Jovem, reconhecendo qual o veículo da mídia que mais destaque oferece ao teatro infantil e jovem no Brasil. Os premiados: Espetáculo infantil Era uma Vez um Rio Espetáculo Jovem Os Meninos e as Pedras Autor Antonio Rogério Toscano por Os Meninos e as Pedras Direção Lavínia Pannunzio por Era Uma Vez um Rio Ator Duda Matos por R&J Atriz Ana Luisa Lacombe por Lendas da Natureza Cenógrafo Marcio Vinícius (Era uma Vez...) Figurino Lorena Zabaleta (Cravo e a Rosa) Iluminação Paulo César Medeiros por O Pequeno Príncipe Trilha Sonora Gustavo Kurlat por O Retrato de Dorian Gray Produção Luana Piovani Prod. Artísticas por O Pequeno Príncipe Revelação Vamos Brincar de Médico (grupo Doutores da Alegria) Especial Sessão da Tarde (conjunto de interpretação, canto e coreografia)