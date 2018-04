Policarpo Quaresma estreia nesta sexta-feira

Os questionamentos do idealista e, sobretudo, nacionalista Policarpo Quaresma vão voltar ao palco do SESC Santana nesta sexta-feira (14). A obra pré-modernista de Lima Barreto foi adaptada para o teatro por Antunes Filho e será encenada pelo Grupo Macunaíma até 27 de fevereiro.

O espetáculo narra a história do anti-herói em três atos: A Falecida Vapt-Vupt, Lamartine Babo e Policarpo Quaresma. O cenário é o Rio de Janeiro dos primeiros anos da República e evoca o ufanismo daqueles tempos.

As apresentações acontecem às sextas e sábados (às 21h) e aos domingos (às 18h). Os ingressos custam entre R$5 e R$20 e podem ser comprados na bilheteria do teatro (Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana). A peça não é recomendada para menores de 12 anos.

Policarpo Quaresma

Quando: de 14 de janeiro a 27 de fevereiro

Onde: SESC Santana - Av. Luiz Dumont Villares, 579

Quanto: R$ 20,00 (inteira); R$ 10,00 (usuário matriculado no SESC e dependentes). R$ 5,00 (trabalhador no comércio e serviços matriculado no SESC e dependentes)