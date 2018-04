Peça conta busca de homem por si mesmo

O encontro de um homem que se perdeu de si mesmo é contado em espetáculo-performance do grupo Teatro da Passagem até o final deste mês no Espaço dos Satyros Um. Para remontar o seu eu interior ele busca suas memórias.

Em "Coexistência", os atores e diretores Ronaldo Záphas e Henrique Godoy Nunes utilizam a comunicação corporal para reforçar os impulsos da história. A expressão do corpo aliada à narração e interpretação é o significado do termo espetáculo-performance.

"Nessa atuação em especial serão mostradas as passagens da vida de um homem abandonado e esquecido por si mesmo, que tenta se recriar através de fragmentos de suas lembranças. Assim ele busca saber quem é", afirma o ator Ronaldo Záphas. O Teatro da Passagem busca refletir as impressões colhidas no cotidiano da metrópole.

Também participam da encenação os músicos Valério Fiel da Costa (com música experimental) e Tânia Mello Neiva (com o violoncelo). A música tem o papel de auxiliar o espectador a mergulhar no espetáculo.

COEXISTÊNCIA

Quando: Sextas e sábados, 21h

Onde: Espaço dos Satyros Um, Praça Roosevelt, 214

Quanto: R$ 20,00; R$ 10,00 (Estudantes, Classe Artística e Terceira Idade); R$ 5,00 (oficineiros dos Satyros e moradores da Praça Roosevelt)

Duração: 55min

Até: 30 de maio de 2009