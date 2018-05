Peça com John Malkovich chega ao Brasil em novembro

A peça The Infernal Comedy: Confessions of a serial killer (A Comédia Infernal: Confissões de um Assassino em Série, em tradução livre), com o ator e diretor hollywoodiano John Malkovich (A Troca, 2008) será apresentada no Brasil no final do ano. As datas foram divulgadas no site oficial da produção.

No dia 2 de novembro, a peça chega ao Rio de Janeiro, ainda sem local definido. Depois, ganha os palcos paulistanos, em 4 e 5 de novembro no Teatro Municipal, como parte da programação de reabertura da casa, que ficou fechada durante três anos para reformas.

A montagem está em cartaz desde 2008 e faz turnê mundial desde o ano passado. Além do Brasil, Inglaterra, Rússia, Áustria e Colômbia estão no roteiro.

A comédia é sobre um serial killer que, depois de morto, volta para contar sua autobiografia. John Malkovich é a estrela do monólogo, que conta ainda com cantoras soprano e uma orquestra, que dão à peça um ar de musical. A direção do espetáculo é de Michael Sturminger e a regência musical, de Martin Häselbock.