Olimpíada de Londres terá peças de Shakespeare em 38 idiomas

A partir de 23 de abril de 2012, o teatro Shakespeare's Globe terá apresentações de todas as 38 peças do bardo, cada uma delas encenada por uma companhia de teatro diferente, em uma língua distinta.

"É fato reconhecido há muito tempo que, além de ser um grande dramaturgo, Shakespeare virou uma língua internacional," disse o diretor artístico do Globe, Dominic Droomgoole.

Os espetáculos vão incluir "A Megera Domada" em urdu, "A Tempestade" em árabe, "Tróilo e Créssida" em maori e uma produção de "Rei Lear" em línguas aborígenes.

Outras línguas que devem ser representadas incluem o turco, grego, lituano e o dialeto zimbabuano shona, sem falar em uma apresentação de "Trabalhos de Amores Perdidos" na linguagem dos sinais.

O teatro Shakespeare's Globe é uma reprodução fiel da casa de espetáculos elizabetana original onde as peças de Shakespeare foram apresentadas quando o dramaturgo estava vivo.

O Globe moderno fica na margem sul do rio Tâmisa, em Londres, a poucos metros de distância de onde se situava o teatro original, e foi erguido com características semelhantes, incluindo um palco ao ar livre, espaço diante do palco para espectadores em pé, que pagam menos por seus ingressos, e um telhado de colmo sobre as arquibancadas ocupadas por quem se dispõe a pagar mais para ficar sentado.

