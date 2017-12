Musical 'West Side Story' será encenado pela primeira vez em SP O musical "West Side Story", um dos marcos da Broadway ao adaptar o clássico "Romeu e Julieta" para a Nova York dos anos 1960, terá sua primeira montagem em São Paulo, a partir de 8 de março, em uma curta temporada no Teatro Alfa. Tony e Maria são os protagonistas deste musical, que conta uma história de amor em meio às rivalidades de duas gangues de rua de Manhattan -- os Jets, formada pelos americanos, e os Sharks, dos imigrantes porto-riquenhos. O musical, que traz 42 atores em cena e 24 músicos na orquestra, tem produção e direção artística de Jorge Takla, que participou de "My Fair Lady", "Mademoiselle Chanel" e muitas outras peças. "É um espetáculo que foi concebido em 1957, mas que poderia perfeitamente se passar na periferia de qualquer cidade do mundo atualmente", disse Takla. "O musical trata de assuntos muito importantes nos dias de hoje, como o preconceito racial, social, o fanatismo religioso e todos esses conceitos que manipulam os jovens e geram violência e morte." A peça, que já foi adaptada para 15 idiomas, é considerada um dos espetáculos mais marcantes da Broadway pela coreografia inovadora de Jerome Robbins, que transformava o passo em gesto, levando a dança a deixar de ser meramente ilustrativa. A diretora associada Tânia Nardin, que adaptou a coreografia original para a nova montagem, explicou que o papel da dança é tão central como elemento narrativo que o prólogo de "West Side Story" é todo contado através da coreografia. "Não há virtuosismos gratuitos", disse Tânia. "Os bailarinos deixaram de exercer somente a função de coro e foram incorporados à história." Toda a equipe do musical vem de outros sucessos dos palcos paulistanos. As versões das músicas em inglês para o português são de Claudio Botelho, que também traduziu "Les Misérables", "O Fantasma da Ópera" e "Sweet Charity". Os 200 figurinos do musical foram concebidos por Fábio Namatame, que já passou por "My Fair Lady", "Rigoletto" e "Mar de Gente". Namatame comentou que, por ser inspirado nos anos 1960, o figurino masculino tem a calça jeans como destaque, para recriar a juventude daquela época, embalada ao som do rock, do mambo e da rebeldia de James Dean. Para as mulheres, muitas anáguas para garantir as camadas dos vestidos e "a beleza cênica dos rodopios nos movimentos de dança", disse Namatame. "West Side Story" terá 100 apresentações, até 27 de julho. Os ingressos vão de 40 reais a 150 reais. (Por Fernanda Ezabella)