Musical sul-coreano espirra sangue sobre o público Os melhores lugares no teatro em que está sendo encenado um musical sul-coreano vêm acompanhados de capas de chuva para proteger o público do sangue que espirra de cima do palco. Uma produção intitulada "Evil Dead: The Musical", baseada no filme de terror "Uma Noite Alucinante" (1982), de Sam Raimi, vai estrear em Seul este mês, e o produtor promete esguichar pelo menos cinco litros de sangue falso sobre o público em cada espetáculo. "Não podemos prever a direção em que o sangue vai cair, mas estamos dispostos a oferecer capas de chuva", disse o produtor Song Han-saem. A maior parte do sangue será dirigida à chamada "zona de respingo", com lugar para 43 pessoas. Song afirmou que o artifício do esguicho de sangue já foi usado em produções de outros países, mas que esta será a primeira vez em que é visto na Coréia do Sul, país do qual saíram alguns dos mais assustadores filmes de terror asiáticos. "As pessoas recebem borrifos de sangue e falsos pedaços de corpos de zumbis derrotados", disse o produtor. Os produtores estão aconselhando o público a vestir roupas brancas para melhor exibir as manchas de sangue falso, feito com glicose de milho e colorantes alimentícios, e os materiais desconhecidos usados para falsificar entranhas e partes de cérebros. Os assentos na "zona do respingo" custa 50 mil wons (52,25 dólares), e os que estão fora do alcance do jato arterial, 30 mil wons.