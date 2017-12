Musical ´Senhor dos Anéis´ estréia em Londres

A mais recente encenação do clássico de J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis, uma produção milionária de mais de três horas de duração, está em cartaz desde terça-feira, 19, no Theatre Royal de Drury Lane, em Londres. Ao custo de US$ 12,5 milhões, o espetáculo dirigido por Matthew Warchus, é uma revisão do musical que estreou no primeiro semestre de 2006 no Canadá e dividiu opiniões na crítica. Mais enxuta, a nova versão parece não ter conseguido convencer a crítica completamente, mas causou fortes impressões. O crítico do The Guardian Michael Billington conferiu quatro (de cinco) estrelas ao musical, afirmando que "se a trilogia de Tolkien deve virar um espetáculo no palco, não vejo como poderia ficar melhor". No tradicional The Times, Sam Marlowe também deu quatro estrelas ao espetáculo, afirmando que o show "é uma maravilha". ´Maravilha´ Por outro lado, o crítico Paul Taylor, do diário londrino The Independent, comparou a produção com um impressionante vendaval que é soprado no teatro durante uma cena e concluiu que "visto como um musical, esse show dificilmente vai ser capaz de te levar". No entanto, Taylor ressalta a forte impressão deixada pelos cenários de Rob Howell e os efeitos usados ao longo do musical. O crítico do The Daily Telegraph Charles Spencer elogiou as atuações de Michael Therriault, como um "carismaticamente assustador e atlético" Gollum, e da dupla de hobbits James Loye e Peter Howe (Frodo e Sam). Spencer também não parece estar convencido de que a temporada londrina de O Senhor dos Anéis vá ser muito longa.