Musical Matilda tem 10 indicações aos Prêmios Olivier

A produção da Companhia Royal Shakespeare, que foi transferida para o Teatro Cambridge no distrito teatral londrino de West End, foi criada por Dennis Kelly e pelo músico e comediante Tim Minchin.

Entre as indicações está a de melhor atriz em um musical, que foi em conjunto para todas as quatro garotas que fazem o papel principal.

Outros musicais com múltiplas nomeações incluem "Ghost The Musical", no Teatro Piccadilly, indicado cinco vezes, e "London Road", do Teatro Nacional, com quatro indicações.

Entre as peças, as comédias "The Ladykillers", no Gielgud, e "One Man, Two Guvnors", do Teatro Nacional, ganharam cinco nomeações cada.

Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia na Royal Opera House, em 15 de abril, comandada pelas estrelas de West End Michael Ball e Imelda Staunton.

(Reportagem de Mike Collett-White)