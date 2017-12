Musical 'Gentleman's Guide' lidera indicações ao prêmio Tony

A comédia sobre um aspirante a herdeiro que precisa "eliminar" vários parentes distantes para receber uma herança não tem estrelas no elenco, mas superou vários musicais novos e mais chamativos, como "Tiros na Broadway" e "Rocky," que não foram indicados ao prêmio principal.

Woody Allen recebeu uma indicação por melhor libreto de um musical por "Tiros na Broadway", baseado no seu filme de 1994 de mesmo nome. O espetáculo teve cinco outras indicações, a maioria em categorias técnicas.

Outros indicados a melhor musical foram "After Midnight", "Aladdin", baseado na animação da Disney, e "Beautiful: The Carole King Musical", sobre a cantora homônima.

"Gentleman's Guide", que recebeu algumas das melhores críticas da temporada, foi escrito pelos novatos Robert Freedman e Steven Lutvak e indicado ainda por melhor trilha sonora, libreto, cenário, figurino, orquestração, atriz coadjuvante e atores principais, Bryce Pinkham e Jefferson Mays, que desempenha oito papéis.

Entre os indicados a melhor peça estão "Act One", que rendeu também uma indicação de melhor ator a Tony Shalhoub, "All the Way", "Casa Valentina", "Outside Mullingar" e "Mothers and Sons", cuja estrela, Tyne Daly, foi lembrada na categoria de melhor atriz.

Vários astros de Hollywood que apareceram na Broadway nesta temporada foram deixados de fora quando as indicações foram divulgadas pelos atores Jonathan Groff e Lucy Liu.

Denzel Washington, James Franco, Daniel Radcliffe, Patrick Stewart, Ian McKellen, Michelle Williams e Zachary Quinto foram ignorados. Denzel, em especial, recebeu críticas entusiasmadas por seu desempenho em "A Raisin in the Sun".

As reencenações de "Twelfth Night" (Noite de Reis) e "The Glass Menagerie" receberam o maior número de indicações de qualquer produção da Broadway - sete cada uma. Outros indicados a melhor peça que voltaram aos palcos foram "A Raisin in the Sun" e "The Cripple of Inishmaan".

Entre as reencenações de musicais indicadas estão "Violet", "Hedwig and the Angry Inch" e "Os Miseráveis".

Bryan Cranston, conhecido pela série de TV "Breaking Bad", foi indicado como melhor ator por seu desempenho aclamado como o presidente norte-americano Lyndon Johnson em "All the Way", assim como Neil Patrick Harris pelo musical punk "Hedwig and the Angry Inch".

As atrizes indicadas incluem LaTanya Richard Jackson por "A Raisin in the Sun", Cherry Jones por "The Glass Menagerie", Audra McDonald por "Lady Day at Emerson's Bar & Grill" e a veterana Estelle Parsons por "The Velocity of Autumn".