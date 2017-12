Musical 'Gentleman's Guide' lidera indicações a prêmio da Broadway

O musical, uma comédia sobre um futuro herdeiro que deve eliminar vários parentes distantes que se interpõem entre ele e uma herança, superou vários musicais bem cotados, incluindo "Tiros na Broadway " e "Rocky", que não receberam indicações para o prêmio principal.

Woody Allen, no entanto, foi indicado por melhor livro de um musical por "Tiros na Broadway", que é baseado em seu filme de mesmo nome.

Os outros indicados para melhor musical foram "After Midnight", "Aladdin", baseado no filme de animação da Disney, e "Beautiful: The Carole King Musical".

Indicados a melhor peça foram "Act One", "All the Way", "Casa Valentina", "Mothers and Sons" e "Outside Mullingar".

Reedições de "Twelfth Night" e "O Zoológico de Vidro" receberam o maior número de nomeações entre as produções da Broadway, cada uma com sete indicações.

Bryan Cranston, conhecido pela série de TV "Breaking Bad", foi indicado a melhor ator por seu aclamado desempenho como presidente Lyndon Johnson na peça "All the Way", assim como Neil Patrick Harris pelo musical punk "Hedwig e o Centímetro Enfurecido".

Mas várias estrelas de Hollywood que estiveram na Broadway nesta temporada foram deixadas de fora quando as nomeações foram anunciadas pelos atores Jonathan Groff e Lucy Liu, incluindo Denzel Washington, James Franco e Michelle Williams.

A 68ª edição do Tony será apresentada em 8 de junho no Radio City Music Hall por Hugh Jackman, que fez uma aparição surpresa na terça-feira para pedir aos fãs que assistam ao prêmio pela TV.

