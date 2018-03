Musical dos Beatles celebra 50º aniversário do primeiro single

LONDRES - Um musical em Londres irá marcar o 50º aniversário do primeiro single dos Beatles Love Me Do, lançado na Grã-Bretanha em outubro de 1962, depois que todos os direitos teatrais de grande parte do catálogo do fantástico quarteto foram concedidos para uma produção pela primeira vez.

Let It Be será encenado no Teatro Prince of Wales do dia 14 de setembro até 19 de janeiro de 2013, e contará com performances ao vivo de uma série de sucessos incluindo Twist and Shout, Yesterday e Hey Jude.

Descrito pelos organizadores como um "concerto teatral", o show irá combinar apresentações ao vivo com arquivos de vídeo para contar a história da jornada dos Beatles até se tornarem o grupo pop de maior sucesso da história.

Os direitos das músicas foram concedidos pela Sony/ATV, uma joint venture de publicações musicais entre a Sony Corp e o espólio de Michael Jackson.

Dentre os produtores por trás do espetáculo estão Jamie Hendry, que levou aos palcos o Legalmente Loira, o Musical e A Gaiola das Loucas.