Musical das Spice Girls estreia em Londres e testa apelo do 'Girl Power'

"Viva Forever!" estreia no Teatro Piccadilly com um evento cheio de estrelas, incluindo todas as cinco integrantes da banda, e centenas de fãs inveterados devem bloquear as ruas para ver as cantoras que no passado dominaram as paradas.

Famosas por sua atitude ousada e senso de estilo que definia tendências, Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm e Geri Halliwell gravaram uma série de sucessos, incluindo "Wannabe", "Spice Up Your Life" e "Viva Forever".

Embora o enredo da nova produção não seja estritamente baseado nas Spice Girls, sua música estará presente e a história sobre uma garota que se torna celebridade do dia para a noite e como isso afeta a sua família e amigos tem paralelos claros com o grupo.

Viva Forever! foi escrito pela comediante britânica Jennifer Saunders, que foi uma grande fã da banda no seu auge e chegava a se intitular a "Sexta Spice Girl". Saunders foi a primeira escolha do produtor Judy Craymer, que também estava por trás do sucesso mundial "Mamma Mia!", com base nas músicas do ABBA, que arrecadou 1,2 bilhão de libras (1,9 bilhão de dólares) em vendas de ingressos e gerou um filme de sucesso.

As Spice Girls são agora todas mães na faixa dos 40 anos, mas são carinhosamente conhecidas pelos apelidos que adotaram na banda -- Posh (Beckham), Scary (Brown), Baby (Bunton), Sporty (Chisholm) e Ginger (Halliwell).

A banda se separou há cerca de 12 anos, e as brigas entre as integrantes foram durante muito tempo o deleite dos tabloides britânicos obcecados por celebridades. A banda se reuniu brevemente no final de 2007 e começo de 2008 para uma turnê mundial e algumas delas já disseram que não seriam contra um novo reencontro. Elas tiveram papel importante na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Londres.