Musical '9 to 5' chega ao fim na Broadway

Eles não quiseram comentar a razão pela qual o musical será encerrado, após 148 apresentações e 24 pré-estreias. A produção iniciará uma turnê pelos EUA no final de setembro.

"Eu não poderia ter pedido uma experiência melhor em meu primeiro show na Broadway," disse a cantora country Dolly Parton, sete vezes premiada com o Grammy, em comunicado a respeito do musical indicado ao Tony e com Allison Janney e Marc Kudisch no elenco.

"Mal posso esperar para este espetáculo pôr os pés na estrada, para que pessoas em todo o país possam entender a razão pela qual tenho tanto orgulho de todos os participantes. E fico feliz porque vamos iniciar a turnê em Nashville. Grandes coisas acontecem em Nashville," ela acrescentou.