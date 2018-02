Morre em São Paulo o ator e diretor Olair Cohan

Morreu na noite de domingo o ator, diretor, dramaturgo e professor Olair Cohan. O acidente ocorreu por volta das 23 horas, no quilômetro 60 da rodovia Castelo Branco, quando o Ford Ka dirigido por Olair se chocou com uma carreta. O ator estava sozinho no carro e morreu na hora. De acordo com o irmão, Domingos Cohan, o corpo foi levado pela Polícia Rodoviária a um centro médico na cidade e São Roque, e posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sorocaba. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira, às 18 horas, no cemitério da cidade de Porto Feliz. Olair Cohan morava em São Paulo e na noite de domingo ia para a casa da família em Porto Feliz, onde pretendia passar o réveillon. Antes do acidente, ligou para o amigo Fernando Diniz, avisando chegaria à cidade por volta de meia-noite. De acordo com Diniz, o diretor comentou estar trabalhando bastante em uma nova peça com estréia marcada para janeiro. No mês de dezembro, Olair dirigiu as peças Cenas de Um Casamento, de Ingmar Bergman e Oeste Verdadeiro, de Sam Shepard, protagonizadas por alunos da Escola de Atores Wolf Maya, onde era professor. Em janeiro, atuou em O Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen, e em 2006 interpretou Herculano em Toda a Nudez será Castigada de Nelson Rodrigues, com direção de Josemir Kowalic. No Teatro Amazonas, em Manaus, participou da peça O crime do Padre Amaro, com direção de Darcy Figueiredo, em outubro de 2003. Além de sua contribuição como ator, Olair Cohan também escreveu a peça Estranho Amor, que estreou em 2001, com Walter Breda, Roque Malizia e Eliana Guttman.