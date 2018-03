Membros do ABBA resolvem disputa com dramaturgo Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus, os dois membros homens do quarteto pop ABBA, resolveram uma disputa legal arrastada que tinham com um dramaturgo sueco em torno dos créditos de um musical que, em certa época, se pretendia que fosse para a Broadway. Em comunicado conjunto divulgado na segunda-feira, Andersson, Ulvaeus e o dramaturgo Carl-Johan Seth disseram que vão colocar um ponto final na briga judicial em torno dos créditos de autor do musical "Kristina from Duvemala", que conta a história de uma família sueca pobre do século 19. O musical estreou em 1995 em Malmo, na Suécia, mas, antes de sua estréia prevista em Estocolmo alguns anos mais tarde, o dramaturgo e os dois integrantes do ABBAS tiveram um desentendimento em relação a quem deveria receber crédito pela história. Um advogado de Seth disse que os membros do ABBA acharam que o crédito deveria ser do diretor da peça. Como havia planos de levar a peça à Broadway, a questão precisava ser decidida. Nesse momento, segundo o advogado, Andersoon e Ulvaeus moveram uma ação contra Seth em Estocolmo. O tribunal decidiu em favor deles, mas Seth apelou contra a decisão. O advogado de Seth, Steffan Michelson, disse que a apelação foi arquivada como parte do acordo -- sobre o qual, porém, afirmou não poder dar maiores detalhes. "Estamos felizes por termos chegado a um acordo e podermos continuar a ser amigos", diz o comunicado dos três artistas. Michelson declarou que seu cliente está satisfeito e que os créditos da história serão anunciados quando o musical voltar a ser encenado. Disse, ainda, que há planos para uma nova encenação, mas não deu maiores detalhes sobre ela. Depois de fazer sucesso com o ABBAS na década de 1970, Andersson e Ulvaeus fizeram carreira no teatro. Seu musical mais famoso, "Mamma Mia!", inclui muitas canções do ABBA e já foi encenado em todo o mundo. De acordo com o site dos artistas, a peça já foi vista por mais de 30 milhões de pessoas.