Lloyd Webber anuncia sequencia de 'O Fantasma da Ópera'

Andrew Lloyd Webber apresenta novo espetáculo com o casal de protagonistas. AP/ Matt Dunham

O compositor britânico Andrew Lloyd Webber anunciou nesta quinta-feira a esperada sequencia do musical 'O Fantasma da Ópera', cuja trama se passa na Ópera de Paris. A sequencia se passará em um parque de diversões em Coney Island, Nova York. A nova montagem intitulada "Love never dies" ("O amor nunca morre") estreará em março no Teatro Adelphi em Londres. O Fantasma da Ópera é um dos musicais mais aclamados do mundo.

Webber mostrou a jornalistas uma nova canção interpretada pelo canadense Ramin Karimloo e a norte-americana Sierra Boggess, no papel de Christine. "Não vejo como uma segunda parte. É uma peça autônoma", afirmou Webber.

O musical também será apresentado em Nova York a partir de novembro de 2010, e na Austrália em 2011. A história de "Love Never Dies" começa uma década após o final do musical original e mostra que o fantasma teve de deixar a Ópera de Paris para se mudar para Coney Island, o icônico parque de diversões do Brooklin, em Nova York.

Webber disse que resolveu fazer a sequencia pois o final, em que Christine deixa um melancólico fantasma, o trocando pelo rival Raul, não era satisfatório.

Segundo os produtores, a história será uma "viagem de montanha russa de obsessão e intriga".

O Fantasma da Ópera é um musical inspirado na história homônima de Gaston Leroux, publicada em 1910, e já foi vista por mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Foi traduzido em 15 idiomas e ganhou mais de 50 prêmios.