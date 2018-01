Kevin Spacey vai colaborar com a Fundação Oscar Niemeyer

A Fundação Oscar Niemeyer, com sede em Avilés, no norte da Espanha, realizará projetos teatrais em co-produção com a companhia Old Vic de Londres, dirigida pelo ator Kevin Spacey. No último fim de semana, o astro aproveitou sua visita a várias instalações teatrais de Astúrias para se reunir com o chefe do governo regional, Vicente Álvarez Areces, e o diretor da Fundação, Natalio Grueso. As atividades que o Old Vic realizará em conjunto com a Fundação Niemeyer serão voltadas não apenas ao teatro profissional, mas também aos jovens. Na última semana, um grupo de estudantes da região visitou Londres, onde conheceram o trabalho de Spacey. Grueso explicou que o ator americano voltará a Astúrias em breve para fechar os projetos conjuntos. O diretor da Fundação Oscar Niemeyer destacou ainda o trabalho realizado por Spacey com os jovens, "porque é uma experiência que pode mudar realmente as pessoas". Neste sentido, Grueso anunciou que agora serão implementados "muitos projetos conjuntamente da máxima qualidade internacional."