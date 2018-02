Katie Holmes volta ao trabalho na Broadway após 4 anos

Katie, que no início do mês chegou a um acordo de divórcio com o ator Tom Cruise, irá atuar na nova comédia de Theresa Rebeck, afirmaram representantes da peça teatral em comunicado.

A atriz, de 33 anos, será Lorna no espetáculo, que aborda "questões de ganância empresarial, valores de cidade pequena e se a sua família vai sempre recebê-la de volta ... sem perguntas", disse o comunicado.

A peça será dirigida por Jack O'Brien, premiado com o Tony Award.

Katie estreou na Broadway em 2008 com a produção "All My Sons", de Arthur Miller.

(Reportagem de Christine Kearney)