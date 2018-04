Jude Law retorna aos palcos de Londres em 'Anna Christie'

O ator de Hollywood Jude Law vai retornar aos palcos do West End londrino na peça Anna Christie, de Eugene O'Neill, no Donmar Warehouse, anunciou o teatro.

A peça premiada com o Pulitzer ficará em cartaz entre 4 de agosto e 8 de outubro, como parte da temporada de despedida do diretor artístico do Donmar, Michael Grandage.

Depois de fazer sucesso nos palcos no papel título de Hamlet, de Shakespeare, em 2009, Jude Law fará o papel do marinheiro Mat Burke, que se apaixona pela personagem título Anna Christie, uma ex-prostituta. Ruth Wilson representará Anna.

A temporada terá outras peças também, entre elas Richard II, de Shakespeare, e Inadmissible Evidence, de John Osborne.

(Reportagem de Mike Collett-White)