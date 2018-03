Jane Fonda volta à Broadway depois de quatro décadas A atriz Jane Fonda, ganhadora do Oscar, vai voltar à Broadway depois de 46 anos para estrelar a peça "33 Variations", em 2009. A peça, escrita e dirigida por Moises Kaufman, conta a história da fascinação de Beethoven por um valsa trivial. A música Katherine Brandt (interpretada por Fonda), nos dias de hoje, tenta descobrir o motivo da obsessão. "Estou muito animada em participar da nova peça de Moises. Eu não posso esperar para voltar ao palco com ele neste papel que entendo tão bem. Faz mais de 40 anos!", disse Fonda em um comunicado. Fonda, 70, estreou na Broadway na peça "There Was a Little Girl", em 1960, papel pelo qual ganhou uma indicação ao prêmio Tony de melhor atriz coadjuvante. Sua última aparição na Broadway foi no drama "Strange Interlude", de 1963. A atriz ganhou dois Oscars --um em 1972, por "Klute - o passado condena" e outro em 1979, por "Amargo Regresso". "33 Variations" deve estrear no começo do ano que vem. (Por Michelle Nichols)