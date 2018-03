Ingressos para peça com John Malkovich no Brasil estão à venda

SÃO PAULO - Estão à venda os ingressos para a peça de John Malkovich, The Infernal Comedy - Confissões de um Serial Killer, que estreia em novembro nos teatros brasileiros.

O ator e diretor norte-americano apresenta o espetáculo pela primeira vez no País em três capitais. Em 2 de novembro a estreia é no Rio de Janeiro, no Theatro Municipal, com ingressos de R$ 100 a R$ 2.400, vendidos no site da Ingresso.com.

No dia 3, Malkovich aterrissa em Salvador, para apresentação no Teatro Castro Alves. Entradas custam de R$ 80 a R$ 120.

Em São Paulo, a peça será encenada nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Ingresso à venda por valores entre R$ 150 a R$ 390, no site da Ingresso Rápido.

Idosos e estudantes tem desconto em todas as cidades.

A montagem está em cartaz desde 2008 e faz turnê mundial desde o ano passado. Além do Brasil, Inglaterra, Rússia, Áustria e Colômbia estão no roteiro.

A comédia, em turnê mundial desde 2008, é sobre um serial killer que, depois de morto, volta para contar sua autobiografia. John Malkovich é a estrela do monólogo, que conta ainda com cantoras soprano, Marie Arnet, Kirsten Blaise e Sophie Klubman e uma orquestra, que dão à peça um ar de musical. A direção do espetáculo é de Michael Sturminger e a regência musical de Martin Häselbock. Baseada em uma história real.