Ingressos para 'Evita' já começaram a ser vendidos

Os ingressos para o musical Evita, que tem estreia marcada para o dia 26 de março em São Paulo, já começaram a ser vendidos na segunda-feira, 21 pelo Ingresso Rápido e na bilheteria do Teatro Alfa. Os preços variam entre R$ 40 e R$ 185, dependendo do dia da semana e localização. A temporda terá seis sessões semanais, de quinta-feira a domingo.

Participam da produção 45 atores e cantores, que já ensaiam. O espetáculo também contará com uma orquestra com 20 músicos e projeções gigantes.

Evita conta a história da argentina María Eva Duarte, que casada com o general Juan Perón, passou a ser idolatrada pelo povo e foi fundamental na consagração do Peronismo como principal movimento político do país.

A primeira montagem de Evita ocorreu em Londres em 1978 e em seguida na Broadway, onde foi premiada com seis Tony. No cinema, ganhou a direção de Alan Parker em 1996 e a representação de Madonna no papel principal, além de Antonio Banderas como Che.

Em São Paulo, a produção do musical fica a cargo da Takla, responsável por My Fair Lady, West Side Story e O Rei e Eu. Mais informações pelos fones (11) 5693.4000 e 0300 7893377 (Teatro Alfa) e 4003.1212 (Ingresso Rápido).