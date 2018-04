Hugh Jackman e Daniel Craig vão atuar juntos na Broadway

Anunciada pelos assessores publicitários da peça na quinta-feira, a participação da dupla é a instância mais recente de celebridades de Hollywood atuando na Broadway. As apresentações de pré-estreia da peça começarão em 10 de setembro.

O australiano Jackman, 40 anos, já foi visto na Broadway em 2004 no musical "The Boy from Oz", premiado com o Tony. O britânico Craig, 41 anos, já atuou em produções teatrais londrinas. Esta será sua estreia na Broadway.

Jackman, que apresentou a cerimônia do Oscar este ano, já é adorado pela comunidade teatral de Nova York e apresentou a cerimônia de entrega dos Tony sete vezes. Seus filmes "X-Men" foram sucessos mundiais.

Além de suas atuações nos palcos de Londres, Daniel Craig vem sendo elogiado por seus filmes de James Bond, "007 Cassino Royale" e "007 Quantum of Solace", ambos os quais sucessos de bilheteria.

Craig e Jackman são os astros do cinema mais recentes a chegar aos palcos de Nova York este ano. Outros a terem feito o mesmo recentemente incluem os premiados com o Oscar Geoffrey Rush e Susan Sarandon e o premiado com o Emmy James Gandolfini.

Em 2006, "Three Days of Rain", com Julia Roberts, arrecadou milhões de dólares na Broadway em apenas 12 semanas.

"A Steady Rain", do dramaturgo de Chicago Keith Huff, foi produzido pela primeira vez em 2006, fora da Broadway.

A peça conta a história de dois policiais de Chicago e os relatos divergentes que fazem de alguns poucos dias que transformaram suas vidas.