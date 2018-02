Glenn Close volta à Broadway em peça de Edward Albee

Vencedora de três prêmios Tony, a principal premiação do teatro norte-americano, a atriz Glenn Close irá voltar à Broadway no fim deste ano, depois de uma ausência de 20 anos, ao lado de John Lithgow em uma nova produção de A Delicate Balance, de Edward Albee.

Close, de 67 anos, irá atuar em uma curta temporada de 18 semanas na peça vencedora do prêmio Pulitzer, que terá pré-estreia em 20 de outubro e estreia ao público em geral um mês depois.

A atriz, que já foi indicada a seis estatuetas do Oscar, apareceu pela última vez na Broadway no musical Sunset Boulevard, conquistando um Tony em 1995 pela sua atuação no papel da atriz envelhecida Norma Desmond. Ela também levou um Tony em 1992 por Death and the Maiden e em 1984 por The Real Thing.

Em A Delicate Balance, Close e Lithgow, de 68 anos, que conquistou dois Tony por The Changing Room e Sweet Smell of Success, farão um casal lidando com um fim de semana marcante: o retorno da sua filha de 36 anos depois do fim do seu quarto casamento e a visita de amigos.

A atriz escocesa Lindsay Duncan, de 63 anos, também vencedora de dois Tony por Private Lives e As Ligações Perigosas, terá o papel da irmã alcoólatra de Close na peça que estreou na Broadway em 1966.