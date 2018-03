'Florilégio' volta ao Museu da Casa Brasileira

Sob a direção de Elias Andreato, Mira Haar e Carlos Moreno voltam a apresentar Florilégio Musical no terraço do Museu da Casa Brasileira (Avenida Faria Lima, 2705) aos sábados e domingos, às 16h. A peça está de volta a partir deste dia 5 e vai até o dia 27 de março.

O espetáculo, gratuito, tem no repertório canções dos anos 50 e 60 e clássicos de Herivelto Martins, Billy Blanc, Carlos Gardel, Lupicínio Rodrigues e Edith Piaf. Besame Mucho faz parte do musical, além de O Cravo Brigou com a Rosa, em ritmo de rap.

Acompanhados do tecladista Jonatan Harold, os atores também recitam poesias nessa peça em tom romântico. Compõem ainda a cena Abismo de Rosas, de Dilermando Reis, Onde Anda Você e Samba Em Prelúdio, de Vinicius de Morais, Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência.

Serviço

Florilégio Musical

Quando: Sábados e domingos às 16h

Onde: No terraço do Museu da Casa Brasileira (Avenida Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano. Fone: 3032-3727

Lugares: 220

Quanto: gratuito