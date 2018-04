Festival de Teatro da Língua Portuguesa começa nesta 5ª

Começa nesta quinta-feira, 2 de julho, a segunda edição do Festival de Teatro da Língua Portuguesa. O evento vai até o dia 12 de julho e reúne 11 espetáculos de seis países (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal) no Teatro Sesc Ginástico, no Sesc Tijuca e no Espaço Sesc.

Sempre com entrada franca, a programação deste ano homenageia o escritor moçambicano Mia Couto e se estende por outras áreas e espaços da cidade, como o Estrela da Lapa, palco do Festlip Show, também com entrada franca, e o 00 Cozinha Contemporânea, que ganhará um cardápio inédito, inspirado na culinária típica dos países participantes.

Mais conhecido por sua obra literária, Mia Couto será lembrado no festival por suas criações como dramaturgo e virá ao Brasil receber o troféu Festlip 2009 pela expressiva contribuição e aprimoramento do teatro em Moçambique. Além de uma palestra sobre as relações entre teatro e literatura, o público poderá conferir a montagem de uma peça de sua autoria, ‘Mar me quer’, encenado pelo Grupo Tijac, de Moçambique. ‘A homenagem vem a calhar, pois a ideia do Festlip nasceu de uma visita minha a Moçambique, onde conheci o teatro local e o próprio Mia Couto’, explica Tânia Pires, idealizadora e produtora do Festlip.

A edição deste ano teve mais de 400 inscritos. Um conselho da curadoria – a cargo da pesquisadora Maria Helena Werneck, de Zé Alex, diretor do palco giratório do Sesc, e de Tânia Pires – chegou aos onze grupos selecionados. Ao todo serão mais de 80 profissionais que virão ao Brasil especialmente para as apresentações. Cada país será representado por duas companhias, a exceção de Guiné-Bissau, que faz sua estreia no Festlip com montagem do Grupo do Teatro do Oprimido, criado no país pelo recém-falecido Augusto Boal.

Mais informações sobre o segundo Feslip e toda a programação pode ser encontrada no site do evento: www.talu.com.br/festlip/.