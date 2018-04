Estreia de 'Homem-Aranha' na Broadway é adiada de novo

Os produtores de "Spider-Man: Turn Off the Dark" anunciaram a nova data na noite de quinta-feira depois de uma série de acidentes que ocorreram nas apresentações prévias, com quatro atores feridos.

Segundo eles, o tempo também permitirá que a equipe faça modificações no cenário da diretora Julie Taymor e inclua novas músicas da dupla do U2 Bono e The Edge.

Mas mesmo nas prévias, multidões de fãs compareceram para assistir ao espetáculo, que é baseada no herói da história em quadrinhos.

Segundo a Broadway, "Spider-Man" foi a produção de maior venda nas bilheterias na semana entre o Natal e o Ano Novo, arrecadando 1,588 milhão de dólares em ingressos.

"Estamos muito gratos pelo entusiasmo do público que está vindo assistir "Spider-Man: Turn Off The Dark" e estamos dedicados a dar-lhes o melhor espetáculo possível", disse Taymor em comunicado.

"Estamos buscando algo extraordinário aqui, estamos quase lá", disseram Bono e The Edge em comunicado conjunto.

O produtor Michael Cohl garantiu que o novo atraso será "o último". Inicialmente, a estreia estava prevista para o dia 7 de fevereiro.

(Reportagem de Basil Katz e Bob Tourtellotte)