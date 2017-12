Elias Andreatto dirige nesta segunda leitura da peça ´Jocasta´

Nesta segunda-feira, 25, às 20h30, o Centro da Cultura Judaica promove Leitura Dramática da peça Jocasta, de Mariana Percovich. Com tradução de Luis Cláudio Machado, a leitura tem direção de Elias Andreatto, interpretação de Débora Duboc e comentários de Marta Góes. O texto nasce de um desafio proposto à autora pelo autor espanhol Sanchis Sinisterra, trazendo a figura emblemática da personagem grega Jocasta, síntese de muitas mulheres. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência. Leitura Dramática de Jocasta. Centro de Cultura Judaica. Rua Oscar Freire, 2.500. Informações pelo tel. 3065-4333 ou no site.