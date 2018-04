Drama com Hugh Jackman e Daniel Craig marca recorde na Broadway

A peça sobre dois policiais de Chicago faturou quase 1,17 milhão de dólares nas bilheteria na semana que terminou em 20 de setembro, ainda em suas sessões de pré-estreia.

Com isso, superou o recorde anterior de 1,06 milhão estabelecido em maio de 2005 por "700 Sundays", do comediante Billy Crystal.

"A Steady Rain", em que Jackman e Craig representam dois policiais de Chicago que oferecem duas versões diferentes de um acontecimento devastador que mudou suas vidas, teve sua estreia oficial na terça-feira, 29 de setembro.

Escrita pelo dramaturgo de Chicago Keith Huff, a peça teve sua primeira produção em 2006, fora da Broadway.

Astro de filmes de Hollywood como "X-Men Origens: Wolverine", Jackman, 40 anos, já atuou antes nos palcos de Nova York. Em 2004 recebeu um Tony, o prêmio mais importante da Broadway, pelo papel do cantor e compositor Peter Allen em "The Boy from Oz".

Daniel Craig, 41 anos, está fazendo sua estreia na Broadway. Ele já fez sucesso nos palcos britânicos e recentemente representou o superespião James Bond em "007 - Cassino Royale" e "007 - Quantum of Solace".

"A Steady Rain" está previsto para ficar em cartaz até 6 de dezembro.

(Bob Tourtellotte)