Darren Criss pode substituir Daniel Radcliffe em musical da Broadway

SÃO PAULO - Darren Criss, ator que interpreta Blaine em Glee, pode substituir Daniel Radcliffe no musical How to Succeed Business Without Really Trying, informou o Deadline.com nesta quinta-feira, 21.

O ator, que ficou famoso depois de publicar versões musicais de Harry Potter na internet, faria sua estreia na Broadway. De acordo com o Deadline, o artista deve negociar com os produtores do show, Craig Zadan e Neil Meron, assim que tiver uma folga das gravações de Glee, série em que deve ganhar mais destaque na próxima temporada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Daniel Radcliffe, que faz o protagonista, um jovem economista, na montagem, tem contrato fixo com a peça até janeiro do ano que vem. Se Darren Criss for contratado, deve assumir o papel por três semanas, o que não influenciará as gravações de Glee.

Um ator também está sendo procurado para substituir John Larroquette, parceiro de cena de Daniel, ganhador de um prêmio Tony pelo papel.

Veja Darren Criss no musical feito por fãs, Very Potter Musical: