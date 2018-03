Criadores de South Park querem levar 'The Book of Mormon' para o cinema

SÃO PAULO - O site da revista norte-americana "Entertainment Weekly" informou na noite de segunda-feira que Trey Parker e Matt Stone, criadores da série de TV South Park, pretendem adaptar seu aclamado musical The Book of Mormon para o cinema.

As apresentações da sátira na Broadway, premiada com nove Tonys (reconhecimento máximo para o teatro nos EUA), continuam lotadas. No ano que vem, a peça deve sair de Nova York para uma turnê nacional.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Irreverente e politicamente incorreto, como todas as produções da dupla, o musical conta a história de dois jovens mórmons que viajam para Uganda em uma missão religiosa.

Trey Parker contou que torce para que o musical continue nos palcos por muitos anos, e confessou interesse em levar The Book of Mormon para as telonas.

No cinema, Parker e Stone escreveram e dirigiram quatro longas: Cannibal! The Musical (1993), Capitão Orgazmo (1997), South Park: Maior, Melhor e Sem Cortes (1999) e Team America - Detonando o Mundo (2004). South Park, a série que trouxe fama e reconhecimento à dupla, continua sendo transmitida nos EUA e já está em sua 15ª temporada.