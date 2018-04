Celebridades na Broadway - sua presença é promessa de sucesso?

Jackman e Craig vão contracenar em "A Steady Rain", Jude Law vai estrelar "Hamlet" e Sienna Miller fará sua estreia na Broadway em "After Miss Julie". Todas as peças vão estrear no outono americano deste ano.

As celebridades que estiveram na Broadway na temporada passada incluíram James Gandolfini, Susan Sarandon, Geoffrey Rush, Katie Holmes e Will Ferrell.

Para John Breglio, produtor do musical "Dreamgirls", previsto para estrear em novembro, os astros favorecem as vendas --uma consideração importante no negócio arriscado da Broadway.

"Hoje é absolutamente essencial ter um grande astro ou estrela para poder lançar uma peça. Se você não contar com um grande nome, é muito difícil", disse Breglio à Reuters. "Contando com estrelas numa produção, você pelo menos tem a garantia de recuperar o dinheiro que investiu."

Ele descreveu como "estupenda" a presença na mesma produção de Hugh Jackman, conhecido pelos filmes "X-Men" e ganhador de um Tony em 2004 por sua atuação no musical "The Boy From Oz", e Daniel Craig, protagonista dos últimos filmes "007" e ator dos palcos londrinos.

"A presença dos dois é garantia de lotação esgotada", disse Breglio.

Mas ele está produzindo "Dreamgirls" com um elenco de relativos desconhecidos e diz acreditar que os musicais têm mais chances do que outras peças de fazerem sucesso financeiro mesmo sem celebridades no elenco.

Os dois últimos musicais premiados com o Tony, "In the Heights" e "Billy Elliot The Musical", ambos sucessos de bilheteria, não contaram com astros de Hollywood.

As celebridades "não garantem o sucesso financeiro ou de crítica, mas garantem atenção" para as produções, disse Charlotte St. Martin, diretora executiva da Liga da Broadway.

Mas ela avisou que a Broadway pode ser imprevisível.

Em 2006, Julia Roberts fez sua estreia na Broadway em "Three Days of Rain", e, embora a peça tenha sido sucesso de bilheteria, a performance da atriz foi mal recebida pelos críticos. A estreia na Broadway de Jennifer Garner em "Cyrano de Bergerac", de 2007, dividiu opiniões, mas o espetáculo recuperou o dinheiro investido, algo que é uma ocorrência rara na Broadway.

Embora os EUA estejam passando pela pior recessão desde a Grande Depressão dos anos 1930, as vendas de ingressos para espetáculos da Broadway na temporada 2009/10, que vai de junho a maio, até agora estão apenas 2,2 por cento inferiores às da temporada passada.

A temporada de 2008/09 rendeu 943,3 milhões de dólares em valores brutos. A Liga da Broadway disse que os 39 teatros do famoso distrito contribuem com 5,1 bilhões de dólares anuais para a economia de Nova York e garantem emprego a 44 mil pessoas.

Charlotte St. Martin disse que pelo menos 20 espetáculos já anunciaram planos para estrear na Broadway este ano.

De acordo com ela, a história mostra que quatro em cada cinco peças não garantem o retorno sobre o investimento.

O produtor Fred Zollo, de "A Steady Rain", disse que sempre é difícil levantar fundos para um espetáculo, independentemente de como anda a economia, porque o teatro é um setor muito especulativo. "Não é possível montar uma peça num teatro da Broadway por menos de 2,5 milhões de dólares", disse ele.