'Burn the Floor' leva dança de salão à Broadway

Reality shows de concursos da dança na TV, como "Dançando com as Estrelas", "So You Think You Can Dance" e "America's Best Dance Crew", e filmes como "Ela Dança, Eu Danço", são acompanhados por milhões de espectadores, e as matrículas nas escolas de dança vêm subindo.

"Dez anos atrás a dança de salão não era muito popularizada", disse Jason Gilkison, que começou com a "Burn The Floor" como dançarino, quando a companhia foi fundada, em Londres, em 1999. Hoje ele é o coreógrafo e diretor da companhia.

"Mas agora, para ver sua celebridade favorita dançando na TV, as pessoas saem para aprender a dançar swing e salsa. De repente parece que todo o mundo está dançando. Quando começamos com o show, dez anos atrás, o público era de terceira idade. Na última vez em que estivemos no Japão, eram adolescentes delirantes."

"Dois anos atrás, se você perguntasse a uma pessoa qualquer 'o que é o paso doble?', ela não saberia responder", comentou o produtor e fundador do "Burn the Floor" Harley Medcalf. "Mas agora, graças aos reality shows na TV, as pessoas são informadas sobre a dança e conseguem enxergar as dimensões e os significados dela."

O programa do espetáculo "Burn The Floor", que terá uma temporada inicial de três meses na Broadway, também explica os diferentes estilos de dança apresentados.

O programa de TV "Dancing with the Stars" ("Dançando com as Estrelas") surgiu a partir do programa de TV britânico "Strictly Come Dancing", e o formato já foi licenciado para mais de 30 países. "So You Think You Can Dance" estreou nos EUA em 2005, e versões locais já foram desenvolvidas para mais de dez outros países.