Broadway prepara novo musical sobre compositora Carole King

"Beautiful: The Carole King Musical" narrará a trajetória de Carol Klein do Brooklyn para o topo da música pop mundial, mostrando canções escritas por ela com seu primeiro marido, Gerry Goffin, e também com os parceiros Barry Mann e Cynthia Weil.

A artista, de 71 anos, disse que os musicais foram uma grande influência para ela.

"Quando Gerry e eu nos conhecemos, fizemos um trato de que eu escreveria música para o espetáculo da Broadway que ele queria escrever, se ele escrevesse as letras das minhas canções de rock", contou ela.

"As canções decolaram, a ideia do show nunca frutificou.. Agora que nossas canções se fundiram a um show da Broadway, fechamos o ciclo", disse ela em nota.

King chegou à fama na década de 1970, com o premiado álbum "Tapestry", incluindo o sucesso "You've Got a Friend", depois regravado por James Taylor. Após décadas de carreira musical, ela recentemente participou como atriz da série de TV "Gilmore Girls".

O elenco do musical não foi divulgado.

