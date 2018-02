Broadway arrecada 11,4 por cento a mais nesta temporada

Quarenta e quatro produções estrearam na temporada 2013-2014, que começou em 27 de maio do ano passado e terminou em 25 de maio último, incluindo 16 musicais, 25 peças e três especiais, informou a Liga da Broadway, que representa produtores e donos de teatro.

O aumento de renda de 11,4 por cento significou 1,27 bilhão de dólares desde a temporada passada, e a audiência total chegou a 12,21 milhões de espectadores, depois de atingir 11,57 milhões na temporada passada.

“Com um aumento de mais de cinco por cento na audiência, a variedade de espetáculos está claramente agradando nosso público”, disse a diretora-executiva da Liga da Broadway, Charlotte St. Martin, em um comunicado anunciando os números.

Musicais como "Rei Leão”, "Book of Mormons" e "Wicked" estão entre as produções mais populares na Broadway, mas os dramas também atraíram grandes plateias.

A semana passada também foi a de maior arrecadação e a melhor plateia do Memorial Day na história da Broadway.

Um dos ingressos mais disputados da temporada foi o de "Betrayal", com Daniel Craig, o James Bond, e sua esposa na vida real, Rachel Weisz. A peça estabeleceu um recorde em sua primeira semana, arrecadando mais de 1,1 milhão de dólares em sete apresentações.

A Broadway irá homenagear o melhor da temporada 2013-2014 no prêmio Tony, que será entregue em 8 de junho no Radio City Music Hall, em Nova York, tendo o ator Hugh Jackman como apresentador do evento.

O musical "A Gentleman's Guide to Love and Murder" lidera as apostas no Tony com dez indicações, incluindo melhor musical, diretor e ator principal.

(Por Patricia Reaney)