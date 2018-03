'Billy Elliot' se consagra e ganha dez prêmios Tony

"Billy Elliot" é baseado no filme de 2000 do diretor Stephen Daldry, indicado ao Oscar, sobre um garoto que dança balé numa cidade mineradora do norte da Inglaterra. A música da produção foi composta por Elton John, que foi quem sugeriu que o filme fosse adaptado para o teatro.

"Billy Elliott" ganhou o Emmy de melhor musical, e os três atores adolescentes que fazem o papel-título -- David Alvarez, Trent Kowalik e Kiril Kulish -- receberam o prêmio de melhor ator num musical. É a primeira vez que o prêmio é dividido entre três atores.

Daldry, que levou para casa o Tony de melhor diretor de musical, disse que os três garotos são "três grandes dádivas da Broadway". "Billy Elliot" já foi encenado também na Grã-Bretanha e Austrália.

O papel de pai de Billy deu a Gregory Jbara o Tony de melhor ator coadjuvante em um musical, e "Billy Elliot" também ficou com os troféus de melhor libreto de musical, cenário, iluminação, som e coreografia, empatando com "Next to Normal" no prêmio de melhor orquestração.

Alice Ripley levou o Tony de melhor atriz num musical pelo papel de dona-de-casa bipolar em "Next to Normal", que também ficou com o prêmio de melhor trilha original, derrotando indicados que incluíram Elton John e Lee Hall por "Billy Elliot" e Dolly Parton por "9 to 5: The Musical."

"Billy Elliot" igualou o número recorde de indicações ao Tony (15) obtido em 2001 por "The Producers", que naquele ano marcou o recorde de prêmios, com 12.

Com um elenco estelar que incluiu James Gandolfini, astro de "Família Soprano", Marcia Gay Harden, Hope Davis e Jeff Daniels, "God of Carnage" recebeu o maior número de prêmios por uma peça, entre eles melhor peça, diretor e atriz (Harden).

Matthew Warchus, o diretor de "God of Carnage", venceu a si mesmo -- ele tinha sido indicado também como melhor diretor por "The Norman Conquests", uma trilogia de comédias que chegou à Broadway depois de esgotar ingressos em Londres e que ganhou o Tony de melhor revival de uma peça.

A veterana atriz britânica Angela Lansbury, 83 anos, levou para casa seu quinto Tony, por "Blithe Spirit", equiparando-se ao recorde de maior número de Tony conquistados até hoje por uma atriz, Julie Harris.

O vencedor do Oscar Geoffrey Rush, veterano dos palcos em seu país natal, Austrália, ganhou o Tony de melhor ator numa peça por seu primeiro trabalho na Broadway, "Exit the King."