Bilheteria do musical 'Homem-Aranha' decola na Broadway

O espetáculo com o personagem Homem-Aranha, cuja produção custou 65 milhões de dólares, teve oito pré-estreias na semana passada, arrecadando 1.588.514 dólares, segundo dados divulgados pela The Broadway League, entidade que reúne produtores e donos de teatros.

No mesmo período, Wicked faturou 1.588.456 dólares.

A estreia oficial do musical do Homem-Aranha está marcada para 7 de fevereiro. Até lá, todas as sessões são consideradas pré-estreias.

O teatro de Spider-Man tem mais assentos que o de Wicked, o que pode ter influenciado no resultado da semana passada.

Mesmo assim, as cifras mostram que o espetáculo de Julie Taymor está ganhando fôlego, depois de ser assolado por críticas ruins, estouros de orçamento, quatro adiamentos na data de estreia e várias lesões de membros do elenco.

No fim de dezembro, um dublê do protagonista despencou no chão, e duas sessões foram suspensas para que os produtores avaliassem questões de segurança.

Mesmo tendo perdido a liderança, Wicked ainda mantém o recorde de maior arrecadação em uma só semana, com 2,22 milhões de dólares no fim de 2010.

(Reportagem de Basil Katz)