Autran é internado com dores no peito em São Paulo

O ator carioca Paulo Autran, 84 anos, foi internado na tarde deste domingo em São Paulo no Hospital Sírio-Libanês com dores no peito, sob a suspeita de um princípio de enfarte. O artista passou mal no camarim, quando se preparava para apresentar os espetáculo O Avarento, de Molière, no Teatro da Cultura Artística, no centro da capital paulista. A produção cancelou a apresentação que aconteceria às 19 horas. Autran foi encaminhado ao setor de pronto atendimento, examinado e passa bem, informa o hospital. Ele deve permanecer internado nesta noite, com previsão para a manhã de segunda-feira. A preocupação maior de amigos e colegas de trabalho do ator é o fato de, há dois meses ele ter sido internado no mesmo hospital com um quadro de "processo infeccioso". Três dias depois recebeu alta. Advogado formado em 1945 pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Paulo Autran estreou como ator amador em 1947, dois anos depois tornou-se profissional, e já completou 58 anos de palco. O Avarento é o 90º espetáculo de sua carreira, que inclui trabalhos no teatro, cinema e TV.