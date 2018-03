Augusto Boal vira embaixador do teatro pela Unesco

O teatrólogo Augusto Boal, criador do teatro do oprimido e para quem "tudo é teatro", participa nesta quarta, 24, de uma cerimônia na Maison Fongenoy de Paris, onde será nomeado embaixador mundial do teatro pela Unesco. O evento contará com a apresentação da peça O Cozinheiro Disse Para o Coelho: Vamos Preparar o Jantar?, de Julián Boal, além de uma exposição de fotos dos trabalhos de Augusto Boal e um vídeo-documentário sobre suas atividades no Centro de Teatro do Oprimido.