Atriz de musical sobre Carole King é elogiada pela crítica

O jornal The New York Post descreveu como "inspirada" a escolha de Jessie, 31 anos, para o papel principal do show que conta a história da compositora Carole King desde seus sucessos, com o primeiro marido Gerry Goffin, até a carreira solo e seu álbum "Tapestry", de 1971, ganhador de vários Grammy.

"Mueller está longe de ser um nome familiar", disse o jornal depois da noite de estreia no domingo. "Mas com seu desempenho comovente e envolvente, deve passar a ser."

O USA Today elogiou a voz, projeção e sensibilidade cômica de Jessie, e a descreveu como "uma das nossas melhores atrizes jovens de musicais".

Mas embora os críticos tenham elogiado a interpretação de Jessie da lendária cantora que esteve no topo das paradas, eles se mostraram menos entusiasmados com a produção, que inclui canções como "So Far Away", "It's Too Late", "Up on the Roof" e "I Feel the Earth Move".

O Daily News, de Nova York, afirmou que embora o elenco corresponda, um musical requer mais do que ótima música.