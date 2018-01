Atores britânicos ganham elogios por papel de gays em NY

Dancy e Whishaw vivem dois casais gays em duas épocas diferentes --o ano 2008 e a repressiva Londres da década de 1950-- mas sempre angustiados por seu isolamento emocional e sua identidade homossexual.

A peça estreou na terça-feira no circuito fora da Broadway. A crítica norte-americana foi elogiosa com Dancy, de 34 anos, marido da atriz Claire Danes, e Whishaw, de 29 anos, ambos com uma sólida carreira no cinema.

"A noite se beneficia imensamente com os desempenhos dos seus protagonistas britânicos, Hugh Dancy e Ben Whishaw", escreveu a publicação Hollywood Reporter.

A Variety elogiou Dancy por sua "capacidade de transmitir a melancolia por trás do seu comportamento rude." Sobre Whishaw, a revista considerou sua estreia em Nova York como "tremenda", e acrescentou que seu trabalho no cinema "mal dá pista sobre a fascinante presença de palco do ator."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Christine Kearney)