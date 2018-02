Ator é ferido no palco em Londres, mídia diz que 'levou tiro' LONDRES (Reuters Life!) - O ator David Birrell, que atua no West End, a região dos teatros em Londres, sofreu uma lesão no olho durante um espetáculo no final de semana e foi levado ao hospital. Segundo jornais, ele foi ferido quando uma arma defeituosa foi disparada.