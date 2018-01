Astros de Hollywood concorrem a prêmios teatrais Laurence Olivie

Anderson e Weisz competem na categoria melhor atriz por suas atuações em "A Doll's House" (Casa de Bonecas) e "A Streetcar Named Desire" (Um Bonde Chamado Desejo), respectivamente, concorrendo com Imelda Staunton ("Entertaining Mr Sloane"), Juliet Stevenson ("Duet For One") e Lorraine Burroughs ("The Mountaintop").

Keira Knightley foi indicada para o troféu de melhor atriz coadjuvante por "The Misanthrope" (O Misantropo), sua estreia no West End, o distrito dos teatros de Londres.

Na categoria melhor ator, Jude Law foi indicado pelo papel-título de "Hamlet", de Shakespeare, enquanto James McAvoy, também mais conhecido por seus trabalhos no cinema, foi indicado por "Three Days of Rain."

Receberam seis indicações cada as peças "Enron," de Lucy Prebble, sobre a queda da empresa energética americana Enron, e "Jerusalem," de Jez Butterworth, um retrato da vida nada idílica na zona rural inglesa.

O Royal Court Theatre recebeu o maior número de indicações, 15, seguido pelo Donmar, com dez, e o National Theatre, com nove.

O West End londrino teve um ano ótimo em 2009, com a frequência dos teatros subindo 5,5 por cento, para 14,3 milhões de pessoas, e receita de 505 milhões de libras (790 milhões de dólares), 7,6 por cento mais alta que a de 2008.

(Reportagem de Mike Collett-White)