Armazém Companhia de Teatro apresenta espetáculo no CCBB-SP

Antes da Coisa Toda Começar, espetáculo do Armazém Companhia de Teatro, está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), na Rua Álvares Penteado, 112. Desde a estreia na última semana, a temporada continua até 7 de abril. As sessões acontecem de quarta-feira a sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18h.

Com direção de Paulo de Moraes, a peça conta três histórias: a de um ator em crise (Thales Coutinho), a de uma jovem apaixonada (Patrícia Selonk) e a de uma cantora (Rosana Stavis) que tentou o suícidio.

As narrativas são paralelas e independentes, mas podem ter uma ligação subjetiva. Cabe ao espectador fazer essas conexões em meio aos estímulos sensoriais da montagem. Os atores também cantam e fazem da música uma ambientação para seus sentimentos, sob a direção de Ricco Viana.

Antes da Coisa Toda Começar é o 19º espetáculo em 22 anos da Armazém Companhia de Teatro. O texto, inédito, é de Maurício Arruda Mendonça e Paulo de Moraes. Os dois já dividiram nove peças juntos. Uma delas é a premiada Inveja dos Anjos, de 2008.

Serviço

Antes da Coisa Toda Começar - Armazém Companhia de Teatro

Direção: Paulo de Moraes

Quando: De 17 de fevereiro a 3 de abril de 2011

De quarta a sábado, às 19h30. Domingo, às 18h.

Duração: 100 minutos

Classificação etária: 16 anos

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil - Rua Álvares Penteado, 112 - Centro - São Paulo

Quanto: R$ 15

Informações: (11) 3113-3651 e 3113-3652

Ingressos antecipados: Ingresso Rápido: (11) 4003-1212

Transporte: uma van faz o transporte gratuito do Edifício Zarvos (Rua da Consolação, 228) até as imediações do CCBB