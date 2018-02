Apesar da idade, Judi Dench continua soberana no palco Judi Dench enfrenta dificuldades de visão e falhas na memória, mas, aos 78 anos, mostrou na segunda-feira que continua sendo uma grande dama do teatro ao subir num palco londrino na companhia de Ben Whishaw, com quem já contracenou nos filmes de James Bond.