Andreatto mira novas formas do amor

Roland Barthes, o grande nome da crítica literária francesa do século passado, escreveu uma vez que não existe assunto tão démodé quanto o amor. Falado por todos, o discurso amoroso não seria sustentado por ninguém. Muito menos pela intelectualidade, que o mantém diminuído, alijado de sua esfera de interesses.

Com Deficra-te ou Me Devora, peça que entra em cartaz amanhã no MiniTeatro, Elias Andreatto segue um pouco na contramão dessa corrente. Não examina propriamente uma relação amorosa específica - ou o inescapável torvelinho em que se envolvem todos os amantes -, mas mira reflexões sobre o tema.

No texto, escrito com as colaborações dos atores Helô Cintra e João Paulo Lorenzon, Andreatto vale-se de um procedimento que já havia aplicado anteriormente. Algo bastante semelhante à estrutura que se viu no recente Doido (espetáculo em que tratava de sua condição de ator) e também em Van Gogh - O Atleta do Coração, montagem de 2003.

A partir da colagem de textos - de poetas como Jean Tardieu ou Cacaso - a encenação ergue uma fábula sobre as relações em nossos tempos. "Para tratar dessa espécie de desespero trágico da solidão que as pessoas experimentam hoje", comenta Andreatto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cenário do espetáculo resume-se a uma cama. É ali que os intérpretes irão encarnar dois desconhecidos que se procuram por mecanismos virtuais.

Em sua busca pelo outro, valem-se de computadores portáteis e celulares. Parecem armar-se de escudo e espada para a batalha - invariavelmente sangrenta e feroz - na qual se lançam com volúpia. "A impressão é que aquilo que seria o nosso romantismo clássico passa agora por aí, por esse veículo em que as pessoas se observam e se expõem", lembra o diretor.

Ainda que não exista propriamente uma trama a ser seguida, Decifra-te ou Me Devora acena com alguma linearidade.

Passada a caça, há o período em que os amantes postergam o encontro. Temem revelar aquilo que são propriamente, para além da imagem edulcorada que possam ter entregado. Receiam a decepção, de deparar-se com uma alteridade que em nada se aproxima da fantasia que construíram.

Decifra-Te ou Me Devora - Miniteatro. Praça Franklin Roosevelt, 108, Centro, 2865-5955. Sáb., às 21 h; dom., às 19 h. R$ 30. Até 3/4.