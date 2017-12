Zimbo Trio apresenta repertório de seu 49.º disco Em 43 anos ininterruptos de carreira, os altos e baixos são naturais. Nessa montanha-russa contínua, o Zimbo Trio encontra-se hoje confortavelmente no topo. Onde quer que façam shows, o pianista Amilton Godoy, o baterista Rubinho Barsotti e o baixista Itamar Collaço conseguem casa lotada. Foi o que se viu nos últimos tempos: no Teatro Municipal, em plena maratona de Virada Cultural 2006; na temporada de apresentações no Tom Jazz do ano passado (que foi estendida, tamanha procura do público); ou mesmo no Shopping Anália Franco, participando do projeto Grandes Encontros, uma parceria com a Rádio Eldorado. O show no Anália Franco foi gravado ao vivo de uma tacada só, sem repetições de músicas, e com participações especiais do público que, num coro afinado, cantou clássicos como Trem das Onze (Adoniran Barbosa), Mas Que Nada (Sérgio Mendes) e Chega de Saudade (Tom Jobim e Vinicius de Moraes). O registro virou o 49.º álbum, Zimbo ao Vivo, que acaba de ser lançado pela gravadora Eldorado. Eles apresentam o novo trabalho nesta quinta-feira, 12, no Tom Jazz, fiéis ao repertório do CD. "Não faremos nada de diferente, vamos aproveitar todo esse material", garante Amilton Godoy. Amilton concorda que o grupo esteja passando por uma boa fase. Atribui uma parcela da "culpa", no bom sentido, à entrada de Collaço, que substituiu Luiz Chaves (um dos fundadores do grupo, morto recentemente) e trouxe consigo o contrabaixo Acústico. "A gente brinca que o Itamar é parecido com o Al Pacino, o que ajudou a abaixar a idade do nosso público", graceja o pianista. Ele acredita que a constante atualização na sonoridade do trio também tenha sua parcela de contribuição. "Nós não paramos, estudamos, tocamos músicas de jovens compositores." Segundo ele, o único compromisso que o trio tem firmado, desde o começo, é com a música brasileira. De resto, está livre para experimentar diferentes ritmos e executar canções de novos ou velhos autores, com aquele suingue classudo que já virou marca do Zimbo. Dos clássicos, o novo CD revisita Domingo no Parque (Gilberto Gil), Ponteio (Edu Lobo e Capinam), Incompatibilidade de Gênios (João Bosco e Aldir Blanc), entre outras. No projeto, cabiam músicas inéditas. Entraram três delas todas de Amilton: Choro, Teste de Som e Notas Que Falam (coisa rara: esta última, em parceria com a letrista Dulce Auriero). Para Amilton, não é que haja uma falta de bons letristas. O fato é que, muitas vezes, colocar letras em determinadas músicas seria descabido. Clam Um parênteses na história: certa vez, Amilton disse que o trio começou a ganhar vida nova com as próprias músicas. Mas nada foi de caso pensado, conta ele hoje. "Durante muito tempo, a gente era intérprete de músicas dos outros, não era idéia nossa criar as próprias composições. Nossa proposta era tocar música brasileira", conta. "No decorrer da nossa vida, começavam a surgir algumas idéias na nossa cabeça. Aconteceu mais com o Luiz Chaves e depois comigo também." Voltando à compositora Dulce Auriero, ela é aluna do Clam - o Centro Livre de Aprendizado Musical, dirigido pelo trio há anos, em São Paulo -, além de ser parceira do pianista em vários projetos. Dulce não deixa de ser também uma das representantes da nova geração da música que os veteranos do Zimbo Trio tanto queriam trazer em seu novo trabalho. Com o mesmo propósito, convidaram outros jovens músicos: o bandolinista Danilo Brito e a flautista Débora de Aquino. Amilton Godoy conheceu Danilo quando o bandolinista virtuoso venceu o Prêmio Visa, em 2004. O pianista fazia parte do júri e, desde aquela época, já pensava em carregar Danilo para algum projeto do Zimbo Trio. Conseguiu agora: no CD, Danilo faz participação especial em Lamentos (Pixinguinha e Vinicius de Moraes), Carolina (Chico Buarque) e Choro. Já Débora, além de cria do Clam, é professora e responsável pelo Departamento de Sopro da escola. No disco, é a flautista de Na Glória (Ary dos Santos e Raul de Barros), Teste de Som, Choro e Chega de Saudade. Mais conhecida, a cantora Fabiana Cozza, outra professora do Clam, comparece nos raros momentos não-instrumentais: O Samba É Meu Dom (Wilson das Neves) e Notas Que Falam. Todos eles estão confirmados para o show de amanhã no Tom Jazz. No mesmo Tom Jazz, o Zimbo Trio volta com temporada de shows, toda última quinta-feira do mês. Além disso, foi convidado a se apresentar novamente no Municipal, dentro da Virada Cultural 2007, e deverá ser, mais uma vez, um dos principais destaques do evento. Zimbo Trio. Tom Jazz (200 lugares). Avenida Angélica, 2.331, 11-3255-3635. Quinta, 12, 22h. R$ 40