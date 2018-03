Ziggy Marley tem CD lançado no País e se apresenta em SP Entra ano, sai ano, Bob Marley continua no inconsciente coletivo da juventude. Além de 2006 marcar 25 anos sem o rei do reggae, seu filho mais novo, Damian Marley, lançou mais um disco aclamado pela crítica no final do ano passado ("Welcome to Jamrock") e agora, seu primogênito sopra mais uma vez a fumaça do velho reggae com o lançamento de "Love is My Religion". O mais velho dos filhos de Marley tocará novamente no País. Com 37 anos, este é o seu primeiro trabalho totalmente independente. ´Tive total liberdade com este novo disco. Sou dono da minha música agora´, diz Marley ao JT, que produziu o álbum e tocou todos os instrumentos na maioria das suas faixas. No novo disco, Ziggy trouxe muito da influência de Fela Kuti, artista africano de world music, na sonoridade, mas quanto às letras, deixa claro de onde busca inspiração: ´Busco no meu interior, no universo e em Jah´. "Into the Groove", "Love is My Religion", "Black Cat", "Make Some Music" e "On the Beach" são algumas das músicas novas que estão no álbum e que farão parte do show do dia 5 de setembro em São Paulo. ´Quero espalhar o amor no Brasil como sempre fiz. Seu País é maravilhoso e não vejo a hora de chegar aí´, fala. O futebol também é uma das suas lembranças mais vivas. ´Adoro jogar futebol com os brasileiros´ A carreira de Ziggy vem de longa data. Depois de duas décadas como a força criativa por trás do The Melody Makers, 11 CDs gravados e três prêmios Grammy, Marley resolveu deixar o grupo. Em 2003, o músico lançou o primeiro álbum solo, "Dragonfly", com a participação de convidados como Flea e John Frusciante (Red Hot Chili Peppers). Seu pai, Bob, como não poderia deixar de ser, é um assunto constante em sua vida. ´Tenho muito orgulho de ele ser o meu pai. Mas acho injusto as comparações da crítica, especialmente no início da minha carreira´, rebate Ziggy. Ziggy Marley. Credicard Hall (7 mil lugares): Av. Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, 6846-6010. Em 05/09 (quinta-feira), às 21h30. De R$ 90 (platéia superior) a R$ 120 (pista). Estacionamento: R$ 20,00