Ziggy Marley se apresenta hoje no Credicard Hall Um dia antes, em setembro, o cantor country Willie Nelson, de 73 anos, fora preso por guardas de trânsito da Louisiana, que revistaram sua picape e acharam maconha. Ziggy Marley, um dos sete filhos de Bob Marley que fazem música para ganhar a vida (os outros são Damian, Julian, Ky-Mani, Cedella, Stephen e Sharon, mas há outros ainda), não titubeou ao responder sobre o que achava daquela prisão de Nelson. "Uma coisa estúpida. Acho que é realmente ruim, uma perda de tempo. Fica embaraçoso para a polícia, ter de prender um homem respeitável como Willie, e envergonha Willie, que não merecia isso", disse Ziggy, falando por telefone. Mas é a lei, Ziggy. "É a lei, mas não é só porque é a lei que é algo certo", rebateu o cantor, que canta nesta quinta-feira no Credicard Hall, em São Paulo. Bem, esses são os credos da família Marley: paz & amor, liberdade & fraternidade, cachimbo da paz & futebol. Futebol? Pois é, Ziggy é fissurado também numa bolinha. "Onde Romário está jogando? Miami? Por que ele está jogando aqui?". Final de carreira, Ziggy. É o fim do caminho. "Pena, ele é muito bom. Gosto muito do Ronaldinho, do Barcelona. Eto?o é bom, mas não é tão bom. E de Robinho, do Real Madrid. Esse é um gênio. Futebol é o meu grande amor." Na música, ele também não hesita ao nomear suas grandes preferências: "Fela Kuti. Adoro. E Miles Davis, é claro. E muitos outros, como Gilberto Gil." Ziggy Marley está em turnê promovendo seu novo disco, "Love is My Religion" (Tuff Gong Worldwide), com todas as 12 faixas escritas, tocadas e produzidas pelo próprio cantor - só três são produzidas por Ross Hogarth). Há canções sobre o amor, como não poderia deixar de ser ("Love is My Religion" é o maior hit até agora), e também sobre questões políticas ("Be Free", que pede que as pessoas rejeitem a manipulação pelo medo) e sociais ("Still the Storms", que faz referências aos problemas nos países africanos de Ruanda, Serra Leoa e Sudão). No seu álbum de estréia, "Dragonfly" (2003), Ziggy tinha a participação de Flea e John Frusciante, do Red Hot Chili Peppers Agora, sozinho, diz que seu trabalho ficou mais "groovy". Ziggy experimentou recentemente uma experiência nova. Em 2004, ele fez a voz de uma alga marinha rastafári, Ernie, no filme de animação "O Espanta Tubarões" ("Shark Tale"), que andava sempre acompanhada de outra alga rasta (Bernie, com voz de Doug E. Doug). Ele se divertiu, conta. "Foi uma boa experiência, mas eu não sou um ator. Aprendi bastante ali, tinha gente boa no filme: De Niro, Will Smith, Angelina..." Ziggy Marley. Credicard Hall (7.000 lug.). Avenida das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, (11) 6846-6010. Hoje, 21h30. R$ 90 a R$ 120